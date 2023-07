Concerto di Arpa Celtica con il M° Euron alla Sacra di San Michele

Martedì 22 agosto l’appuntamento musicale alla Sacra di San Michele è con il maestro Enrico Euron. La sera, alle ore 20:30, il direttore del Coro Polifonico della Sacra, questa volta in veste di musicista, offrirà al pubblico un incantevole concerto di Arpa Celtica. Continua così l’interessante e seguita rassegna concertistica, che da mesi vede protagonista l’Abbazia piemontese come luogo di espressione musicale. Spiega il rettore della Sacra di San Michele don Claudio Papa: “Voglio personalmente ringraziare l’amico Enrico Euron per aver voluto ancora una volta rendersi disponibile con la sua esperienza e volontà musicale. In questa occasione vedremo il Maestro esibirsi con uno dei suoi strumenti preferiti: l’arpa celtica”. Questo nuovo importante appuntamento tra le mura della Sacra si svolgerà presso la Foresteria Grande e sarà una nuova occasione per scoprire l’Abbazia sul Pirchiriano come centro musicale di livello e meta del grande pubblico, sempre attento alla programmazione culturale dei Padri Rosminiani.

Per partecipare è obbligatorio l’acquisto del biglietto sul sito della Sacra di San Michele (www.sacradisanmichele.com)