Santena, "Anche ad agosto compra sul posto”: al via la nuova campagna per sostenere il commercio locale

Sono molti i negozianti che hanno aderito, fornendo le informazioni per dar vita all’iniziativa. « Quando si pensa al mese di agosto si associa spesso il concetto di Città vuota - commenta Silvia Migliore assessore con deleghe al commercio- ma non è così. Sono molti gli esercizi che rimarranno aperti offrendo servizi, prodotti e spazi per creare momenti aggregazione ».

«In questo modo diamo un forte sostegno all’economia locale. Agosto non è un mese fragile solo per chi resta in città ma anche per tutti i negozi. Comunicare nel giusto modo chiusure aperture e variazioni ci permette di render i cittadini informati a sostegno del commercio locale». Conclude Migliore «Abbiamo realizzato i manifesti che verranno affissi in tutta la città dotati di un QR-code: basterà scansionarlo per acceder al file che contiene l’elenco di tutte le attività con le informazioni relative tra cui aperte con nome, via e chiusura estiva.»