Borgo Medievale, nel 2024 al via il restauro con i fondi europei

“In passato – spiega il sindaco Stefano Lo Russo - era addirittura maturata l’errata convinzione che il Borgo Medievale, nato come noto per l’Esposizione Generale Italiana del 1884 non fosse stato costruito per durare".

"Le indagini storiche e soprattutto la grande affezione dei torinesi e dei turisti per questo luogo - prosegue il primo cittadino - ci hanno però dimostrato il contrario ed ecco perché sarà importante restaurarlo e valorizzarlo all’interno di un progetto più ampio, che riguarda tutta l’area del Valentino e la sua vocazione di polo naturalistico, culturale e turistico che farà di questo uno dei più importanti interventi in Città da decenni".

I lavori

I lavori con i fondi europei prevedono l’efficientamento energetico e impiantistico dell’intero complesso, attraverso la riorganizzazione degli impianti termici in un'unica centrale di produzione collegata al pozzo geotermico esistente e il restauro e l’ammodernamento di parte degli immobili che lo compongono al fine di trasformarli in aree museali aperte al pubblico.

In particolare i restauri riguarderanno la Casa di Ozegna, l’ex ristorante San Giorgio, la Casa di Mondovì, la Casa di Pinerolo, il Cortile e la Torre di Avigliana, la Casa di Chieri, la Casa di Malgrà e la Casa di Borgofranco.

Roseto verticale vicino al Borgo Medievale

Verranno poi ampliati i percorsi di visita (piano sottotetto e camminamento di ronda) e verrà fatto il restauro della Rocca. Vicino al Borgo Medievale verrà poi creato un roseto verticale.

Lavori al via nel 2024

Per rispettare le stringenti tempistiche previste dai finanziamenti europei, gli interventi dovranno essere affidati entro fine anno e avviati all’inizio del 2024. Il progetto, elaborato da Isolarchitetti, verrà esaminato questa sera dalla Circoscrizione 8 per il via libera in Conferenza dei Servizi.