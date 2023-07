Forzano la serranda di un locale, poi si fermano nel dehors a fumare e bere birra. Due arresti

Sono finiti in manette un trentunenne e un venticinquenne di origini marocchine accusati di aver messo a segno un furto ai danni di un negozio in via san Quintino.



I due erano entrati in azione intorno a mezzanotte, ma non sono passati inosservati: ecco perchè un residente della zona ha chiamato la Polizia segnalando la presenza di persone sospette che stavano tentando di aprire la serranda di un locale.