Ordigno bellico ritrovato a Chivasso: la bonifica domenica 23 luglio

C’è una data per la bonifica dell’ordigno ritrovato il 6 luglio scorso in via Marie Curie a Chivasso. Sarà domenica 23 luglio alle prime ore del mattino.

La procedura di disinnesco sarà portata a termine dal 33esimo Reggimento Genio Guastatori di Fossano in giornata, ma l’ordigno sarà fatto brillare lunedì 24 luglio a Ciriè. Come ha fatto sapere anche il primo cittadino, Claudio Castello, attraverso un video messaggio su facebook le operazioni dureranno dalle 5.45 del mattino per circa quattro ore.

I residenti saranno fatti evacuare nel raggio di 750 metri dal luogo del ritrovamento dalle 4 del mattino. I residenti coinvolti sono 115, due sono diversamente abili. La bomba risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinvenuta durante i lavori dell’Agenzia Interregionale per le difese sponsali sul torrente Orco.

Intanto l'aeroporto di Torino informa che la chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 di domenica 23 luglio sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Caselle.

Lo scalo rimarrà comunque aperto, la chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata.