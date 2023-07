Pagati in nero a Porta Palazzo, ma in realtà prendevano il reddito di cittadinanza: 6 persone denunciate

Controlli e verifiche da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro al mercato di Porta Palazzo. Un luogo dove poco tempo fa si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato gravi conseguenze per una persona addetta al carico e scarico dei banchi, rimasto parzialmente inabile al lavoro, ma che al momento della disgrazia era completamente privo di contratto di lavoro e di copertura assicurativa e previdenziale.



Insieme alla Polizia Municipale, i carabinieri hanno voluto approfondire la situazione e hanno controllato 40 persone. Di queste, nove sono state denunciate per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Dagli accertamenti è emerso che 6 soggetti lavoravano in nero venendo pagati in contanti, pur percependo il reddito di cittadinanza. Si stima che la somma indebitamente percepita dai soggetti superi i 96mila euro.