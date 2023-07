Sestriere, proseguono i lavori sulla provinciale 23 a Champlas du Col

A Champlas du Col lunedì 17 luglio è iniziata la demolizione del muro di sostegno in cemento armato a monte della Strada Provinciale 23. I lavori sono compresi nell'appalto dell'intervento di messa in sicurezza della Provinciale 23 al km 95+500. Dopo la demolizione, che sarà completata entro la settimana, i lavori proseguiranno con la realizzazione dei dreni suborizzontali e delle opere di sostegno in massi a valle della strada. Per l'esecuzione di questi interventi è stata disposta la chiusura della Provinciale 23 sino a venerdì 4 agosto, fine settimana compresi.

“Senz'altro la chiusura a Champlas du Col in questo periodo dell'anno causa disagi agli operatori turistici di Sestriere, ma è finalizzata ad accelerare i lavori e a garantire la perfetta transitabilità e la riapertura definitiva della strada nella stagione invernale, così importanti per l’economia delle alte Valli di Susa e Chisone”, sottolinea il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici.

Come da cronoprogramma, a Champlas du Col a partire dal 1° settembre inizierà la realizzazione dei pozzi drenanti di grande diametro previsti nel progetto di messa in sicurezza della Provinciale 23, per la cui esecuzione sarà necessaria nuovamente la chiusura della SP 23 fino al 30 novembre.

“Il nostro intento è quello di consentire la transitabilità della 23 a partire dal 1° dicembre e di ridurre al minimo i disagi dei residenti a Champlas du Col, che nei mesi autunnali dovranno percorrere la Provinciale 215 per raggiungere Sestriere Colle. Il capoluogo comunale rimarrà sempre raggiungibile dalla Val Chisone percorrendo la Provinciale 23 e da Cesana Torinese percorrendo la 215. Nell’immediato, la Città metropolitana monitora e controlla costantemente l'andamento dei lavori, al fine di anticipare, se possibile, l'apertura della strada rispetto alla data del 4 agosto, purché sia possibile in sicurezza e senza ripercussioni sul programma complessivo dei lavori”.