"Mandate la polizia nelle strade, non le armi in Ucraina": la protesta si scrive sui cartelli, al Lingotto

"Non mandate le armi in Ucraina, piuttosto mandate la polizia nelle strade". Così recita un enorme cartello affisso insieme ad altre pubblicità, in zona Lingotto, a pochi passi dalla stazione ferroviaria che porta lo stesso nome.



Una frase sorprendente, che non può passare inosservata visto che è stata redatta proprio sullo sfondo dei colori della bandiera Ucraina, blu e gialla. Ma il messaggio non sembra affatto solidale con la popolazione aggredita dall'esercito russo. "I'm not Ucrainian", è infatti la prima frase, seguita poi dal ragionamento che traccia un parallelo con la situazione sicurezza nelle strade di Torino: "Ma in Barriera di Milano sembra di essere in guerra".



Da qui, la conclusione con l'invito a impegnare le forze dell'ordine nelle strade delle periferie più problematiche, rispetto alla spesa militare sul fronte orientale dell'Europa.



Ignota, per il momento, la mano che ha affisso questo messaggio. Ma senza dubbio un'iniziativa che non è passata inosservata e che farà discutere.