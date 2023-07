Santena, lavori in corso per rimettere in sesto la linea fognaria della città

Santena al lavoro per rimettere in sesto la linea fognaria della città. Si è tenuto questa settimana l’incontro tra l’ufficio tecnico comunale, il sindaco Roberto Ghio, il vicesindaco Paolo Romano e i referenti SMAT per fare il punto sui lavori alla rete fognaria cittadina.





"La scorsa settimana, a seguito degli allagamenti dovuti alla grandine, sono state effettuate delle videoispezioni alla rete fognaria e verifica delle caditoie in via Cavour e in altri punti della città per verificare eventuali otturazioni residue - riepiloga Romano vicesindaco e assessore con deleghe ai lavori pubblici - La Smat inoltre sta concludendo l’iter per la messa in gara del rifacimento della fognatura nelle zone di via Tripoli, via Tetti Barbieri, via Milite Ignoto nel tratto della casa di riposo Forchino e nella zona di Tetti Nuovi".





La programmazione comunale prevede il rifacimento delle fognature anche in altri punto della Città. Prosegue Romano: "È previsto il rifacimento di tutta la condotta in via Tetti Agostino. Da Smat hanno assicurato che l’appalto sarà messo a gara nel breve tempo affinché i lavori possano iniziare entro la primavera 2024".