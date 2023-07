I lavori più pagati in Italia senza laurea

Avere una laurea non garantisce sempre l'ottenimento di un lavoro ben pagato. In effetti, ci sono diversi lavori molto redditizi in cui la chiave è l'esperienza o seguire corsi di formazione di qualità.

Non sempre, infatti, è necessario avere una laurea per poter trovare un lavoro in cui si guadagna bene.

Se stai cercando uno dei lavori più pagati in Italia senza laurea dovresti considerare i corsi della scuola secondaria di secondo grado IC Santa Sofia. Infatti, è sempre importante conseguire almeno il diploma di scuola superiore per poter avviare una carriera con guadagni interessanti.

Molte persone aspirano ad avere lavori ben retribuiti, ma ritengono che una laurea sia l'unico modo per ottenerli. La realtà è molto diversa, perché attualmente ci sono lavori abbastanza eclatanti che favoriscono la solvibilità economica.

Esistono diversi lavori in cui si guadagnano molti soldi senza la necessità di un titolo accademico superiore, ed è che la tendenza delle aziende e delle organizzazioni di tutto il mondo è quella di richiedere determinate abilità personali o conseguire diplomi in determinate aree di lavoro.

Ma vediamo quali sono i migliori lavori da fare anche senza laurea per guadagnare bene.

Assistente esecutivo

Questa è una professione per la quale non è richiesta una laurea. Avere solo una solida conoscenza dell'automazione d'ufficio, sapere come far funzionare un centralino telefonico e apparecchiature per ufficio, nonché scrivere alcuni documenti e preparare relazioni.

È anche importante essere organizzati e avere una buona presentazione. Un vantaggio molto utile è saper parlare inglese, poiché l'assistente esecutivo bilingue è ancora meglio pagato e c'è meno concorrenza.

Rappresentante di vendita

Se hai un talento per gli affari e le vendite, essere un dirigente o un rappresentante di vendita può essere un'area in cui eccelli.

Le vendite sono un settore che non richiede un titolo universitario e se lo fai bene possono darti un ottimo livello di reddito.

Il lavoro viene solitamente pagato con uno stipendio base più commissioni di vendita. Pertanto, se decidi di vendere macchine, case o altro, le commissioni ricevute saranno molto buone.

Grafico

Sebbene gli studi universitari siano molto importanti nell'area del design, è possibile apprendere l'uso pratico degli strumenti in breve tempo. Soprattutto se hai già una base o hai già realizzato progetti prima.

Se lo stavi studiando, non è necessario aver completato la laurea per iniziare a lavorare in quest'area.

Il graphic design è un'area molto contesa in questi giorni, ma se sei davvero bravo, può anche pagare molto bene.

È molto pesante mettere insieme un portfolio con esempi di ciò che sai fare. Puoi cercare lavoro come designer in agenzie pubblicitarie, tipografie, giornali, case editrici, tra gli altri.

Puoi anche fare il lavoro da solo. Per fare questo, devi avere un profilo professionale sui social network. Inoltre, ti sarà utile registrarti su piattaforme freelance.

Le aree sono molto diverse, dal design del logo, cartoline, cartoleria o internet art, ai banner, alla creazione di linee grafiche, al branding, al design editoriale e molto altro.

Tutto dipende dagli strumenti che sai usare. Più, meglio è.

Editore online

Attualmente, ci sono molti media digitali, blog e portali web che richiedono personale per creare contenuti web. Per lavorare come editore o scrittore di racconti nei media digitali emergenti, non è strettamente necessario avere una laurea completa in giornalismo o comunicazione.

Se hai un talento per la scrittura e la redazione, oltre che un eccellente ortografico, puoi pensare di lavorare per scrivere notizie o brevi rapporti su tali siti.

È, però, importante seguire un corso di scrittura e stile, oltre ad avere una solida conoscenza della grammatica e dell'ortografia. È anche importante che tu sappia dell'uso di piattaforme come WordPress per pubblicare le notizie che produci. Un plus che ti darà un vantaggio è seguire un corso di posizionamento SEO.