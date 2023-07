Impulse Future of Audio & Creators: appuntamento alle Ogr il 30 settembre e 1 ottobre

Alle OGR Torino, nell’hub OGR Tech dedicato all’innovazione e all’accelerazione d’impresa giovani menti, start up e appassionati potranno progettare e presentare la loro idea di futuro: 2 giorni per reinventare il mondo dell’audio e della creazione di contenuti, al fianco di grandi professionalità del settore.

L'Audio come occasione di crescita tecnologica, di esperienze digitali innovative e di opportunità di lavoro. Con queste premesse nasce IMPULSE, il percorso di Venture Building che intende stimolare e potenziare idee innovative nel settore dell’Audio e della Content Creation e che premierà il progetto più interessante con l’accesso ad un percorso di Venture Building a cura di Feat. Ventures.

IMPULSE è un progetto delle OGR Torino e The Goodness Factory, Feat. Ventures è partner operativo, _resetfestival, 2i3T e Music Innovation Hub sono ecosystem partner.

Un viaggio inedito che parte da Torino e si concentra sui nuovi confini della produzione di contenuti audio, sul rapporto con il pubblico e l’evoluzione tecnologica, confrontandosi direttamente con un cambiamento di paradigma che riguarda tutta la filiera. .

Dal 30 settembre al 1 ottobre - proprio nei due giorni che precedono la XV edizione di _resetfestival - IMPULSE esplorerà le nuove frontiere della produzione e del consumo dell'audio nel mondo digitalmente connesso di oggi. Indagherà come queste tendenze plasmano il futuro dell’audio e il mercato, alla ricerca di nuovi ruoli per creators che oggi si trovano immersi in questo panorama in continua evoluzione.

A questo link www.makeimpulse.com è possibile candidare un’ idea di business o un progetto innovativo e scoprire a quale delle quattro challenge aderire in questa chiamata per Founders. Non solo idee: il progetto cerca soprattutto persone competenti e coraggiose che abbiano la forte volontà di creare un’impresa efficiente e attuale, per seguirla nel suo sviluppo e generare un impatto positivo sulla società.

Le challenges

1- Sostenere i creators e consentire la valorizzazione e la migliore monetizzazione dei loro contenuti: i creators generano e traggono profitto dai contenuti creativi, per questo motivo i maggiori esperti finanziari chiedono che i creators siano trattati come piccole e medie imprese. Come possiamo mettere i creators in condizione di lavorare, valorizzare i loro contenuti ed ottenere entrate redditizie?

2- Interazione con il pubblico e diritti sui contenuti: il consumo di contenuti live ha dato origine a diverse complicazioni legate alla violazione del copyright e alle preoccupazioni sulla loro autenticità. Quali sono gli ostacoli tanto per i creators, quanto per i brand e il pubblico? Come migliorare la fruizione e la valorizzazione dei contenuti e le relazioni con il pubblico?

3- Supportare i creators nel raggiungimento di nicchie di pubblico specifiche: i media di nicchia stanno prosperando, perché rispondono a esigenze di un gruppo più ristretto di utenti con interessi verticali. Come questa fetta di mercato può crescere e creare una base di utenti sempre più fedeli?

4- Interpretare il futuro dell'IA e della creatività umana: l'impatto dell'IA sulla creazione di contenuti è significativo e si sta già manifestando in modi imprevisti. Come rispondere alle potenziali conseguenze e agli ulteriori sviluppi tecnologici nella generazione di contenuti? Quale potrà essere il sostegno ai creators e la soluzione ai problemi di copyright?