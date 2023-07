Mondo Convenienza, la solidarietà del M5S ai lavoratori: "Doveroso sostenere la loro lotta"

Ieri, ai cancelli del magazzino di Mondo Convenienza di Settimo Torinese, i portavoce del Movimento 5 Stelle hanno incontrato i lavoratori che ormai da giorni scioperano per chiedere migliori condizioni di lavoro.

“Il Movimento 5 Stelle ha presentato due interrogazioni alla Camera e al Senato - comunicano la Senatrice M5S Elisa Pirro e la Deputata M5S Chiara Appendino - Il Governo Meloni deve intervenire per trovare una soluzione. I lavoratori stanno manifestando in diverse parti d’Italia, per questo motivo si rende necessario e urgente l’avvio di un tavolo di crisi a livello nazionale. Situazioni come questa dimostrano ancor di più la necessità di approvare al più presto una misura come il Salario Minimo Legale”.

Per Sarah Disabato, Capogruppo M5S in Consiglio regionale, “la Regione deve prendere parte al tavolo in Prefettura a Torino per avviare un’interlocuzione con l’azienda e i sindacati”.

“Continueremo a sostenere la lotta di chi sciopera per rivendicare condizioni di lavoro più sicure e dignitose - rimarca Disabato - Dall’aumento dei salari al riconoscimento di straordinari e indennità di trasferta, dalla tutela della sicurezza ad orari più equi e giusti”.

A presentarsi quotidianamente ai cancelli di Mondo Convenienza, anche la Consigliera Comunale M5S di Settimo Torinese Anna Sanfilippo: “Le istituzioni non possono restare a guardare, serve una risposta subito”.