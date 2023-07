Rosso condannato, Grimaldi a gamba tesa su Cirio: “Avrebbe dovuto dimettersi”

Alberto Cirio avrebbe dovuto dimettersi per lo scandalo Rosso. E’ durissima la presa di posizione di Marco Grimaldi, ex consigliere regionale e oggi vice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera.

"Siamo stati i primi e gli unici a dire allora - e lo ripetiamo - che Cirio avrebbe senz’altro vinto anche senza quei voti ma avrebbe dovuto dimettersi e far tornare il Piemonte alle urne. Nello sport olimpico se un membro della squadra usa il doping, anche gli altri atleti perdono la medaglia. E la 'ndrangheta è molto peggio di qualsiasi sostanza anabolizzante. I suoi voti non si chiedono, non si comprano, non si contano e non si posso restituire. Per cancellarli non esiste la prova di resistenza, come per le firme false. L'unico modo per non conteggiarli resta annullare le elezioni era ed è tornare al voto”. Così il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, commentando la sentenza di appello che ha confermato la condanna per voto di scambio per l’ex assessore regionale Roberto Rosso.