Rompono il vetro di un autobus e poi provano a scappare: due giovani denunciati dai carabinieri di Collegno

Nella mattinata di ieri, venerdì 21 luglio, A Collegno si è verificato un incidente alla fermata della Gtt di corso Francia, all'intersezione con via Fiume, che ha portato alla denuncia di due giovani di 16 e 17 anni.

Secondo quanto riportato dai militari della locale stazione dei Carabinieri, i due ragazzi avrebbero danneggiato uno dei cristalli laterali di un mezzo in servizio lungo la tratta della linea 17 (che collega l'ospedale di Rivoli con via Ventimiglia a Torino). Sembrerebbe che il danneggiamento sia avvenuto a seguito di un colpo, verosimilmente sferrato con un pugno, poco prima dell'intervento dei militari dell'Arma.

Dopo l'episodio, i due giovani si sono dati alla fuga, ma sono stati rintracciati dai carabinieri in via Sabaudia, a Grugliasco: una volta identificati, sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Il mezzo coinvolto nell'incidente è provvisto di videosorveglianza, mentre i filmati delle telecamere sono al momento in fase di acquisizione. Le immagini potrebbero fornire importanti elementi di prova per la ricostruzione dell'evento e l'accertamento di eventuali responsabilità.

Al momento, le autorità competenti sono informate dell'accaduto grazie alla segnalazione pervenuta al "112", che ha portato all'intervento dei Carabinieri di Collegno. L'indagine è ancora in corso, e gli accertamenti continueranno per stabilire le responsabilità precise degli individui coinvolti nell'incidente e valutare eventuali conseguenze legali per il loro comportamento.