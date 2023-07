Stadio Filadelfia, via la copertura: ecco una delle due curve che torna a splendere

Via la copertura: in queste ore è stata smantellata l'impalcatura che da qualche settimana copriva alla vista dei passanti una delle due curve che era rimasta a testimonianza del vecchio Stadio Filadelfia, la casa del Grande Torino.



La ditta Federico Fiammengo, infatti, ha offerto il restauro di questa testimonianza storica: quella che affaccia su via Filadelfia, mentre quella su via Spano resta (per ora) nel suo stato "originale".



Per tutto il tempo dei lavori, a coprire gli operai impegnati a recuperare i gradoni e le ringhiere, c'è stata la gigantografia del Grande Torino. Ora, invece, proprio la curva rinnovata fa bella mostra di sé.