Dramma a Vinovo: 84enne uccide la moglie con la pistola e poi si suicida

Dramma a Vinovo, dove questa mattina i Carabinieri sono intervenuti all'interno di una villetta di villaggio Torrette per un'omicidio/suicidio di due coniugi anziani. L'allarme in via dei Tigli 33 è scattato poco dopo le 9, dove i militari hanno trovato i cadaveri della coppia all'interno della loro abitazione. A lanciare l'allarme e chiamare il 112 è stata la figlia.