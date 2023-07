SupportHost: Un'eccellenza nel settore dell'hosting web

Negli ultimi anni l'importanza di avere una presenza online solida e funzionale è cresciuta in modo esponenziale. Le aziende di ogni settore e grandezza si sono rese conto dell'importanza di avere un sito web ben progettato e di qualità e, di conseguenza, si è verificato un notevole aumento della domanda di servizi di hosting web affidabili. Tra le aziende che hanno dimostrato un'abilità straordinaria nel fornire servizi di hosting all'avanguardia a prezzi competitivi, c'è SupportHost.

Un’azienda di lunga esperienza sul mercato hosting

La storia di SupportHost ha inizio nel 2010, quando l'azienda si è lanciata sul mercato con l'obiettivo di offrire un servizio di hosting affidabile e di qualità superiore. Fin da subito, la società ha fatto della soddisfazione del cliente la sua massima priorità. Grazie alla competenza del team operativo e all'impegno nel risolvere i problemi dei clienti in modo rapido ed efficiente, SupportHost ha guadagnato una reputazione più che consolidata sul mercato.

La costante crescita di SupportHost è testimoniata dal raggiungimento di importanti traguardi nel corso degli anni. Per esempio, nel 2011, l'azienda ha festeggiato con orgoglio l'arrivo dei primi 100 clienti, una testimonianza del successo e della fiducia ottenuti nel settore. SupportHost non si è mai accontentata dei risultati raggiunti; al contrario ha continuato a cercare nuove opportunità per migliorare i propri servizi e soddisfare sempre di più le esigenze dei clienti.

Un aspetto fondamentale della crescita di SupportHost è stata la strategia di acquisizione di altre aziende di hosting web. Nel corso degli anni, infatti, SupportHost ha effettuato diverse acquisizioni ampliando la propria base clienti e arricchendo la gamma di servizi offerti. La prima di queste è avvenuta nel 2019 e ha visto coinvolta Playahosting; quest’acquisizione ha permesso all'azienda di integrare un nuovo gruppo di clienti nel proprio sistema, offrendo loro l'accesso ai servizi di hosting di SupportHost.

I valori di SupportHost

L'impegno di SupportHost nel fornire un servizio di qualità si riflette anche nella sua attenzione all'innovazione. L'azienda ha costantemente investito nella ricerca di soluzioni tecniche all'avanguardia e nell'introduzione di nuovi servizi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Ad esempio l'apertura di un canale YouTube dedicato a video tutorial su hosting e CMS ha fornito ai clienti risorse preziose per ottimizzare l'utilizzo dei servizi di hosting offerti da SupportHost.

L'ultima acquisizione è stata quella di Web4web, un'azienda fondata nel 2007 che ha ottenuto un notevole successo nel settore fino al 2014. L'unione di Web4web con SupportHost ha portato a un miglioramento significativo dei servizi offerti.

I clienti di Web4web sono stati migrati verso i server di SupportHost, beneficiando di un’infrastruttura all'avanguardia basata su cPanel. Inoltre i clienti di Web4web sono stati trasferiti ai piani hosting di SupportHost, che garantiscono maggiori risorse ma senza aumenti di prezzo sui piani di abbonamento.

Questa acquisizione rappresenta un passo avanti significativo per SupportHost nel raggiungimento dei propri obiettivi. La società continua a impegnarsi per offrire servizi di hosting all'avanguardia e per garantire un'assistenza efficiente e di alta qualità. Alla luce di questo, si può immaginare che SupportHost si prepari a vivere un periodo di grande consolidamento sul mercato.