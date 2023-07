Il Consiglio regionale ricorda Rolando Picchioni con un minuto di silenzio

Per onorare la memoria di Rolando Picchioni, scomparso a Torino lo scorso 23 marzo a 87 anni, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della seduta odierna.

Il presidente Stefano Allasia, nel tratteggiarne la figura, ha ricordato che Picchioni aveva presieduto l’Assemblea legislativa dal 1995 al 1998.

Classe 1936 - come ha ricordato Allasia - nella Democrazia Cristiana, negli anni Settanta era stato assessore alla Provincia di Torino per poi essere eletto deputato alla Camera nel 1972 rimanendovi per tre legislature, ricoprendo anche l’incarico di sottosegretario di Stato ai Beni culturali.

Nel 1990 approdò per la prima volta nel Consiglio regionale del Piemonte, dove divenne capogruppo della Dc. Rieletto nel 1995, nell’allora Cdu, arrivò a ricoprire il prestigioso incarico di presidente di Palazzo Lascaris.

Dopo una nuova breve apparizione in Consiglio regionale nel 2004, conseguì la presidenza della “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” e di fatto la sua guida del “Salone del Libro” di Torino portò la manifestazione alle attuali dimensioni.