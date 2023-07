In monopattino in autostrada sulla Torino-Milano: "Una follia sempre più frequente" [VIDEO]

In monopattino in autostrada sulla Torino-Milano

Un monopattino che procede a velocità sostenuta, in corsia d’emergenza in autostrada. E’ l’ultimo episodio di un’escalation preoccupante quello segnalato sulla Torino-Milano, all’altezza di Settimo Torinese.

Il video, mandato da un lettore, è eloquente: le auto sfrecciano a fianco del monopattinista. Un pericolo per lui, ma anche per chi si muove su quattro ruote.

Un fenomeno tanto pericoloso quanto non inusuale: “Ci capita sempre più spesso di vedere soggetti in monopattino in autostrada, ma anche a piedi” è il racconto di chi transita ogni giorno in quel pezzo della Torino-Milano.