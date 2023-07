Non ce l'ha fatta la 19enne pakistana che si era buttata nelle acque del Po a Carmagnola

Dopo quattro giorni tra la vita e la morte, è arrivata purtroppo la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. E' mancata oggi, mercoledì 26 luglio, la 19ene di origini pakistane ricoverata da sabato sera alle Molinette dopo che aveva rischiato di morire annegata mentre stava facendo il bagno vestita, per motivi religiosi, insieme ad una giovane connazionale e ad un ragazzino di 13 anni nelle acque del Po a Carmagnola.

Era stata ricoverata in gravi condizioni, dopo una lunga lotta tra la vita e la morte, un improvviso peggioramento le è stato fatale.

L'intervento del passante-eroe

I tre giovani erano stati salvati da un passante-eroe di 61 anni che si era lanciato in acqua ed era riuscito a far uscire le due ragazze. Purtroppo la storia non ha avuto il lieto fine che si sperava in un primo momento.