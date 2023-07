BBBell entra nel mercato italiano della telefonia mobile con BBBell Mobile

BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, fa il suo debutto ufficiale nel business della telefonia mobile.

Entro il mese di luglio BBBell sarà infatti il primo operatore di telecomunicazione wireless in Italia in grado di operare su servizi a banda ultra larga - in wireless o in fibra ottica - sia per telefonia fissa, internet sia per mobile, grazie ad un investimento iniziale di 300 mila euro, come operatore mobile virtuale (Air Time Reseller MVNO). Il servizio denominato ‘BBBell Mobile’ sarà garantito dall’operatore Irideos che si appoggia alla rete Vodafone in 4G+ completando così l’offerta TLC dedicata a clienti privati, aziende ed enti locali e offrendo una gamma di servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze.

“Per i vent’anni di BBBell abbiamo voluto fare un regalo ai nostri clienti posizionandoci sul mercato in maniera sempre più distintiva e competitiva” ha affermato Enrico Boccardo, Presidente BBBell. “La scelta di entrare nel mercato mobile – continua - nasce primariamente dall’idea di voler soddisfare i nostri clienti, e non solo, a 360°, offrendo con un unico operatore tutti i servizi sia per il mondo fisso che per quello mobile, attraverso abbonamenti modulari e creati su misura in base alle singole esigenze degli utenti. Per il mondo delle imprese, ad esempio, ci siamo recentemente attivati anche con nuovi servizi di connettività radio con valori fino a 1 Giga sia in download che upload su frequenze 60Ghz”.

L’ingresso di BBBell nel business del mobile pone l’azienda torinese in diretta concorrenza con i grandi player nazionali dai quali però BBBell vuole differenziarsi per alcuni aspetti distintivi che la connotano, primo fra tutti la vicinanza al territorio. “BBBell - afferma Simone Bigotti, Amministratore Delegato BBBell - si pone da sempre tra gli obiettivi primari, oltre a garantire un’alta qualità e affidabilità dei servizi, quello di essere vicino al cliente, in maniera diretta e senza mediazione di call center. In quest’ottica l’azienda vuole applicare la propria filosofia anche al segmento del mobile, facendo della qualità del servizio, dell’attenzione per il territorio e della trasparenza verso il cliente i tre pilastri fondanti dell’offerta BBBell Mobile”.

BBBell, infatti, grazie alla sede di Torino e a quelle distaccate ad Alessandria, Cuneo ed Albissola, ad una rete d’informazione e assistenza di oltre 20 negozi tra BBservice e BBpoint dislocati su tutto il territorio piemontese e ligure e ad un servizio telefonico diretto senza call center (con il nuovo numero nazionale - 192021 - dedicato all’assistenza clienti), si conferma sempre più come l’operatore vicino al cliente e al territorio. L’obiettivo minimo commerciale che l’azienda si pone è quello di raggiungere con l’offerta mobile, entro breve, il 12% circa della clientela BBBell esistente, con la possibilità di vendere il servizio su tutto il territorio nazionale.

Per tutti coloro che desiderano sottoscrivere un abbonamento mobile sarà sufficiente contattare il numero di assistenza clienti o consultare il sito internet www.bbbell.it che è stato recentemente oggetto di un restyling grafico per rendere la fruizione ancora più agevole e immediata. Sotto l’aspetto più generale BBBell ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 17 milioni di euro, coprendo 11 province tra Piemonte e Liguria e oltre 1.100 Comuni grazie all’apporto di 70 dipendenti, circa 50 tra tecnici e installatori e 35 agenti commerciali e servendo più di 31.000 clienti

Nel biennio 2023 – 2024 gli investimenti complessivi previsti, sia dal punto di vista tecnologico che delle infrastrutture, superano i 4 milioni di euro per i territori piemontesi e liguri, di cui 2,6 milioni per la realizzazione del nuovo Data Center Tier IV che verrà sostenuto esclusivamente da risorse aziendali. Gli investimenti riguarderanno inoltre il costante potenziamento della tecnologia che sfrutta le onde radio, l’ampliamento della copertura nelle diverse province piemontesi e liguri attraverso l’acquisizione di tratte di fibra ottica, la posa di nuovi ponti radio e, non ultimo, l’ingresso nel nuovo segmento del mobile. A partire dal mese di settembre, inoltre, verranno introdotte ulteriori novità in ambito servizi grazie all'uscita di soluzioni avanzate di allarmistica e domotica per famiglie e imprese.

Costituita nel 2003, BBBell da 20 anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano circa 70 dipendenti, circa 50 tra tecnici e installatori e 35 agenti commerciali, servendo più di 31.000 clienti.