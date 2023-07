Al Regina Margherita nasce la "stanza dei sogni memorabili" per aiutare la degenza dei piccoli pazienti

Il Contest "La stanza dei sogni memorabili", lanciato da Investo Idea durante l’evento Progetti Memorabili (evento dedicato al comparto edile - architetturale tenutosi tra febbraio e marzo 2023) ha raggiunto un importante traguardo con l'annuncio del vincitore.

18 studi di architettura hanno risposto all'appello

Il contest ha visto l’adesione di 18 studi di architettura, tutti uniti dal comune obiettivo di realizzare una stanza multisensoriale per i bambini dell'Ospedale per l'Infanzia Regina Margherita di Torino. Durante l'evento Progetti Memorabili, dedicato al comparto edile- architetturale , svoltosi tra febbraio e marzo 2023, è stata aperta una call agli 85 studi di architettura partecipanti, che potesse rendere concreto il concetto di “Memorabilità progettuale”. Agli architetti è stato chiesta la progettazione volontaria e gratuita, di una stanza multisensoriale all'interno dell'ospedale.

Creare un ambiente migliore per i piccoli pazienti

Lo scopo della “stanza dei sogni memorabili” è quello di attivare i sensi dei piccoli pazienti e stimolare il corpo, creando un ambiente di rilassamento capace di aiutarli ad affrontare con più serenità la loro permanenza ospedaliera. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, con la partecipazione spontanea e generosa di 18 studi di architettura, ciascuno dei quali ha presentato la propria idea di stanza dei sogni memorabili a titolo gratuito. Inoltre, numerose aziende, tra cui Helitec srl, Agata Home Design, Tlm srl, SDC Serramenti, Foglizzo 1921, Cogefa Spa, Santoli srl e altre ancora, hanno deciso di sostenere concretamente questo progetto.

Queste aziende, si impegneranno fornendo materiali, manodopera e servizi per la realizzazione della stanza multisensoriale, dimostrando così una profonda sensibilità e attenzione verso il benessere dei bambini. Una commissione appositamente costituita presso l'Ospedale per l'Infanzia Regina Margherita di Torino costituito dalla dott.ssa Franca Fagioli e dalla dott.ssa Barbaro e ad un gruppo multidisciplinare di professionisti: Giulia Zucchetti psicologo, Barbara Cavallero architetto, Carlo Sala ingegnere, ha valutato attentamente i progetti pervenuti in forma anonima.

Vincitore il progetto dell'architetto Elisa Primavera

Dopo un'attenta riflessione, la commissione ha selezionato il progetto ideato dall'architetto Elisa Primavera dello Studio Primavera Architettura. “La scelta è stata motivata dalla commissione dell'ospedale per l'infanzia in quanto il progetto rispecchia in modo eccellente la mission della struttura, fornendo un ambiente ideale per i piccoli pazienti”, ha dichiarato la dottoressa Fagioli.

"Rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente per i nostri piccoli pazienti è un obiettivo fondamentale a cui lavorano la Regione Piemonte e le aziende sanitarie, con il supporto costante delle nostre fondazioni, della generosità di tanti privati e grazie anche ad iniziative come "La Stanza dei Sogni Memorabili", che sono preziosissime. Un ambiente di cura bello, accogliente e pensato a misura di bambini è certamente un fattore positivo nei percorsi cura che questi piccoli e le loro famiglie si trovano ad affrontare, ancor più in una realtà d’eccellenza come il nostro Regina Margherita", sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Le aziende coinvolte si adopereranno immediatamente per crono-programmare, insieme all'Ospedale Regina Margherita e all'architetto Elisa Primavera, la realizzazione di questa stanza. L’intero progetto sarà realizzato a titolo benefico, entro Dicembre 2023, dimostrando un forte impegno sociale e un sincero desiderio di contribuire positivamente alla comunità e al benessere dei bambini ricoverati nell’ospedale.

Un sogno che può trasformarsi in realtà

"Il Contest -La stanza dei sogni memorabili- ha avuto un grande successo, grazie alla partecipazione entusiasta degli studi di architettura e delle aziende coinvolte", ha dichiarato Patriza Caridi di Investo Idea. “Sono onorata di aver ricevuto soprattutto il sostegno immediato e generoso delle aziende coinvolte. Per tutti questo progetto è significativo e siamo entusiasti di vedere presto il progetto vincitore diventare una realtà concreta, contribuendo a rendere meno complicata l'esperienza ospedaliera dei bambini. Tutto questo diventa realtà grazie al contributo concreto delle aziende Helitec srl, Agata Home Design, TLM srl, SDC , Santoli srl, Foglizzo 1921 e Cogefa Spa che hanno abbracciato l’idea”.

L'Ospedale Regina Margherita di Torino, Investo Idea , l'architetto Elisa Primavera e tutte le aziende coinvolte sono determinate a fare del sogno della stanza dei sogni memorabili una meravigliosa realtà, fornendo ai bambini un ambiente confortevole, stimolante e di supporto psicologico, durante il periodo di degenza.

Come nasce il progetto

Si tratta di un progetto concreto, ideato da Patrizia Caridi, durante l’organizzazione dell’evento Progetti memorabili, abbracciato totalmente per la realizzazione, dalle aziende sponsor, per offrire un supporto prezioso ai bambini ospedalizzati presso l’ospedale per l’infanzia Regina Margherita di Torino. Sarà una stanza multisensoriale pensata e dotata di giochi e arredamenti specifici, con l'obiettivo di attivare i sensi e stimolare il corpo in un contesto di rilassamento e benessere. Attraverso l'utilizzo di luci, giochi interattivi e arredamenti appositamente progettati, si mira a distogliere i piccoli ospiti dallo stress dell'ospedalizzazione, offrendo loro e ai loro genitori, un ambiente più sereno durante il periodo di permanenza in ospedale.