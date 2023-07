Donna investita sulle strisce in corso Orbassano: "Rallentate le auto, non cancellate le zebre"

Per tutelare i pedoni non bisogna cancellare le strisce pedonali, ma rallentare chi guida a velocità troppe elevate. E’ questa la posizione della Consulta della Mobilità Ciclistica, dopo che una donna ieri mattina è stata investita da una Fiat Panda mentre attraversava sulle zebre in corso Orbassano all’angolo con via don Grazioli. La 50enne è stata sbalzata per circa 15 metri ed ha riportato ferite gravi, un trauma toracico oltre alla frattura delle costole, del bacino e vertebrale.

"Scelta miope cancellare le strisce"

L’attraversamento pedonale all’altezza del civico 277 è da tempo considerato pericoloso. La Circoscrizione 2, con un documento inviato negli scorsi mesi all’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, ne aveva chiesto la cancellazione. Una posizione non condivisa dalla Consulta, che sottolinea “una profonda miopia di chi ancora oggi, nel 2023, richiede la chiusura dei passaggi pedonali per "mettere in sicurezza" i pedoni”.

"Rallentare chi guida a velocità elevate"

“Perché le persone anziane, - rincara - i bambini, chi ha difficoltà a deambulare, dev'essere obbligato ad allungare il proprio percorso? Perché chi guida un'auto deve sempre essere considerato il privilegiato, una persona a cui è concesso tutto?”.

Per l’organo la soluzione per ridurre gli investimenti non è cancellare le strisce pedonali, “ma rallentare chi guida a velocità troppo elevate riducendo le larghezze delle corsie, impedendo - con opportune modifiche alle strade - che le auto superino la velocità massima prevista dal Codice in città”.

Lega: "Ripristinate strisce in via Tripoli"

E sul fronte della Mobilità dolce, la Circoscrizione 2 ha approvato un’interpellanza del capogruppo della Lega Gian Marco Moschella che chiedeva di ripristinare le zebre lungo via Tripoli, nel tratto compreso tra largo Tirreno e piazza Santa Rita. “Erano ormai sbiadite – spiega l’esponente del Carroccio - e costituivano un pericolo per gli utenti della strada. I residenti di Via Tripoli avevano richiesto la manutenzione delle strisce pedonali per anni, ma sono stati ignorati”.