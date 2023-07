Plusvalenze, ecco la decisione Uefa: Juve fuori dalla Conference League

Niente Conference League per la Juventus. La decisione, che era nell'aria, è arrivata oggi. La società bianconera è stata multata dall'Uefa per 20 milioni (10 con la condizionale sui prossimi 3 bilanci) e squalificata per un anno dalle Coppe Europee per violazione del Fair play finanziario.

La decisione è conseguenza dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie del club bianconero costata alla squadra già 10 punti di penalizzazione nello scorso campionato, e che appunto avevano fatto scivolare la Juve dal terzo posto, buono per la Champions League, al settimo, che le sarebbe valsa la qualificazione alla Conference. Competizione che, invece, sarà giocata dalla Fiorentina, tra l'altro fresca finalista lo scorso maggio.

C'è da dire che la dirigenza della Juventus, a questo punto, quasi si augurava questa decisione. Un po' perché la Conference non porta soldi, un po' perché non porta nemmeno prestigio, ma soprattutto perché c'era il timore che l'Uefa decidesse di non decidere e spostasse l'eventuale squalifica al prossimo anno, quando la Juve si augura di essere tornata in Champions League. Rischio scongiurato, invece: i bianconeri partiranno da zero in campionato, per giocarsi le loro possibilità di vittoria o, eventualmente, di qualificazione alle Coppe europee per quanto si meriterà sul campo, senza squalifiche o decisioni pendenti in corso (e sappiamo bene come è andata lo scorso anno).

Formalmente, il presidente Gianluca Ferrero la racconta però un po' diversa: "Siamo dispiaciuti - ha dichiarato - il nostro operato è stato corretto. Ma abbiamo deciso che non faremo appello contro questa decisione".