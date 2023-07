“Crack store”: sull’asfalto di corso Giulio Cesare le indicazioni (ironiche) per comprare la droga

Crack store e le indicazioni: 50 metri a destra, 10 o 200 metri dritti. Mistero per la comparsa di una scritta sul marciapiede con le indicazioni su dove trovare la droga.

E’ successo in corso Giulio Cesare, all’angolo con via Sesia. Piena Barriera di Milano. Poco distante il “triangolo del crack”, quella zona dove lo spaccio avviene 24 ore su 24, tanto di notte quanto alla luce del sole. Chi ha realizzato la scritta l’ha fatto per provocare. Provocare e, magari, sensibilizzare. Accendere i riflettori su un quartiere ormai “abituato” a coesistere con pusher e tossicodipendenti ma non per questo rassegnato a vivere in queste condizioni.

Nelle ultime ore tante le persone, residenti e politici, che hanno ripreso la scritta. Un’occasione come un’altra per riflettere e ironizzare, ma allontanarsi così tanto dalla realtà: le indicazioni non saranno precise, ma davvero a pochi metri di distanza il crack viene venduto e consumato come se nulla fosse.