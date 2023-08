Il Prefetto Ruberto va in pensione: in sostituto nominato entro settembre

Raffaele Ruberto va in pensione. Il Prefetto di Torino, arrivato il 6 novembre 2021, lascerà la guida degli uffici di piazza Castello a fine agosto. Il ministro dell’Interno dovrà quindi nominare un nuovo Prefetto e, stando alle prime indiscrezioni, la designazione potrebbe arrivare entro settembre.

Introdotte molte novità





Ruberto, nato a Bari, nei quasi due anni torinesi è stato in grado non solo di diventare un prezioso punto di riferimento per le istituzioni, ma ha portato all'interno della Prefettura elementi innovativi e una grande propensione al dialogo e alla comunicazione.

Nel periodo “vacante”, assumerà il grado di prefetto l’attuale vicario: Michele Lastella. Gli ultimi giorni di Ruberto alla guida di Torino saranno contraddistinti da una visita d’eccezione, quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di domani, 2 agosto.