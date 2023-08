Eventi |

Torino capitale del basket ospita per altri due anni la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia

Teatro dell'evento sarà ancora il Pala Alpitour

Torino e la Regione Piemonte ospiteranno anche per i prossimi due anni la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket. Con una delibera proposta dall’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Domenico Carretta, la Giunta comunale ha approvato questa mattina la bozza di protocollo di intesa per la collaborazione tra Città e Camera di Commercio, alle quali si aggiungerà la Regione Piemonte, e la Lega Basket Serie A per l’organizzazione della manifestazione per gli anni 2024 e 2025. Teatro dell’evento sarà ancora il Pala Alpitour pronto ad ospitare, da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024, quella che si annuncia come l’ennesima festa di sport per tifosi e atleti provenienti da tutto il Paese con le otto migliori squadre italiane del girone di andata del campionato, in partenza il 1°ottobre, che si sfideranno per conquistare la Coppa Italia. Una manifestazione che farà vivere a Torino cinque giorni di grande sport e divertimento e sarà anche l’occasione per far avvicinare sempre più i cittadini alla pratica sportiva oltre che per presentare ai turisti e agli appassionati le bellezze del territorio. I dettagli sui biglietti, la formula della manifestazione e gli eventi collaterali saranno resi noti dagli enti e dalla Lega Basket Serie A nel mese di settembre.

