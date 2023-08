Torino si svuota, più controlli della Polizia: in manette un pusher e un rapinatore

Più controlli a Torino della Polizia di Stato in occasione dell'esodo estivo, che "svuota" gli appartamenti ed i negozi rendendoli così facile preda di furti. Nei giorni scorsi gli agenti hanno arrestato in corso Cairoli un albanese di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e leziosi personali.

Arrestato un 26enne di spaccio

Transitando su corso Cairoli, dalla balaustra dei Murazzi, gli operatori hanno notato un soggetto che dalla tasca destra dei pantaloni ha estratto una bustina e l'ha ceduta in cambio di 50 euro. I poliziotti si sono diretti verso di lui, ma il ventiseienne accortosi della loro presenza ha buttato a terra la sostanza, per poi gli ovuli al fine verosimilmente di disperderne il contenuto.

Tenta di disfarsi della droga

Il 26enne, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha colpito con calci e morsi alle mani e alle braccia gli agenti intervenuti: solo l’ausilio prestato da altre pattuglie di Volante ha consentito di mettere in sicurezza l’uomo ed ammanettarlo. Dai primi accertamenti gli agenti hanno appurato che la sostanza che l’albanese ha tentato di disperdere erano 13 involucri di cocaina e due frammenti di hashish; addosso all’uomo sono trovati anche 190 euro oltre alla chiave di un'auto, individuata successivamente in corso Cairoli. Nel cassettino posto sotto al volante, lato sinistro, è stata rinvenuta una busta in cellophane contenente della marijuana.

Furto in un supermercato

Negli scorsi giorni la Polizia è poi intervenuta in un supermercato, dove il personale aveva cercato di bloccare un ladro. L’autore del furto, dopo aver spintonato l’operatore addetto alla sicurezza, si è dato alla fuga lasciando lo zaino con la refurtiva. Gli agenti intervenuti hanno notato in un dehors di via Goito un uomo chino, come se fosse intento a cambiarsi le scarpe. Raggiunto in pochi minuti il luogo dell’intervento e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto l’individuo visto poco prima nel dehors.

L’uomo, che nel frattempo si era cambiato gli abiti, è stato fermato nei pressi della piazzetta Primo Levi mentre si trovava in compagnia di un altro soggetto. Nel borsone, che aveva con sè, sono stati rinvenuti gli abiti e le infradito utilizzate per compiere il reato. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria.

Marocchino trovato con 3 catenine

Sempre in corso Vittorio Emanuele II un dipendente della GTT, intento ad effettuare il controllo dei biglietti sui bus, ha richiamato l’attenzione di un’altra Volante. Oggetto del controllo un magrebino, privo di documenti, nei confronti del quale non era possibile procedere alla multa. I poliziotti, intervenuti in supporto, lo hanno perquisito rinvenendo 3 catenine presumibilmente d’oro, nascoste in un taschino dello zaino di cui il giovane non è in grado di fornire indicazioni sulla provenienza.