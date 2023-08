Stefania Grandinetti confermata alla guida degli agriturismi di Terranostra Piemonte

Gli agriturismi possono svolgere il servizio di asporto e anche consegna a domicilio dei pasti preparati in azienda, secondo il nuovo Regolamento approvato dalla Giunta regionale. E’ quanto è emerso durante l’assemblea elettiva di Terranostra Piemonte che ha confermato Stefania Grandinetti alla guida degli agriturismi piemontesi. Hanno preso parte all’assemblea, che si è svolta nella sede di Coldiretti Piemonte, a Torino, il presidente nazionale di Terranostra Agriturismi di Campagna Amica, Diego Scaramuzza, tutti i presidenti e le segreterie provinciali Terranostra, il presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, ed il delegato confederale, Bruno Rivarossa. Vicepresidente è stata designata Giovanna Soligo, presidente di Terranostra Asti, che conduce, insieme alla sua famiglia, l’Agriturismo San Nazario di Montechiaro d’Asti.

Stefania Grandinetti è imprenditrice agricola di Ponzone, in provincia di Alessandria, titolare dell’agriturismo di Campagna Amica e fattoria didattica “Le Piagge”, resterà in carica per i prossimi 5 anni.

“Sono davvero onorata per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata e sono sicura che insieme faremo un buon lavoro per far crescere il settore – ha affermato la presidente Stefania Grandinetti nel suo discorso appena dopo l’elezione –. Lavoreremo con l’obiettivo di implementare in Piemonte, soprattutto in alcune aree, il numero di strutture con la convinzione che gli agriturismi siano un potente strumento per scoprire i tesori del nostro territorio, a cominciare da quelli della tavola fino ad arrivare a quelli naturalistici e culturali. Fondamentale sarà la formazione a 360° e quella specifica per i cuochi contadini, figure che in questi anni sono cresciute notevolmente e che testimoniano come sia importante qualificare il settore per diventare sempre più gli ambasciatori del nostro patrimonio enogastronomico sia sul territorio sia in contesti nazionali, come i Villaggi Coldiretti, ma anche in quelli internazionali per portare all’estero il cibo piemontese sapendo anche raccontare la storia, le tradizioni e le origini”.

“I circa 300 agriturismi di Terranostra Piemonte si differenziano in modo evidente dal resto dell’offerta turistica e rappresentano un biglietto da visita importante per i nostri territori – evidenziano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Col nuovo regolamento regionale sono state accolte le proposte e le osservazioni presentate da Coldiretti Piemonte, finalizzate a migliorare la prima proposta formulata dal legislatore regionale nel 2021, rispetto, in particolare, all’attività di somministrazione pasti attraverso il servizio di asporto e consegna a domicilio. Una possibilità che consente di gustare anche fuori dall’agriturismo i prodotti locali e che dà valore alla nostra eccellente tradizione culinaria piemontese. L’offerta ricettiva continua la sua crescita: nel 2022 in Piemonte si è registrato un +7 per cento di strutture e posti letto rispetto al 2019, concentrate soprattutto sul territorio collinare nell’area sud est della Regione. Come anche sono cresciuti nel 2022 gli arrivi che hanno segnato quota 220 mila e quasi 500 mila pernottamenti con un interesse elevato da parte degli stranieri per i nostri territori, soprattutto da quelli provenienti da Germania, BeNeLux, Francia, Svizzera, Uk, Scandinavia, Spagna, ma stanno tornando anche dagli Usa”.