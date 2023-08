Caldo e stress idrico "uccidono" le alberate di corso Tazzoli, Russi (M5S): "Giunta poco attenta al verde"

L'esponente pentastellato spiega: "Continueremo a far segnalazioni prima che Torino si trasformi in un deserto invivibile"

Dopo l’estate 2022, la siccità fa altre “vittime” a Torino. Le due alberate di carpini presenti su corso Tazzoli, che costeggiano la pista ciclabile sita al centro della strada, sono praticamente morte a causa dello stress idrico. A denunciarlo il capogruppo del M5S Andrea Russi, che attacca l’assessore al Verde Francesco Tresso.

Russi (M5S): "Comune non ha messo in campo interventi"

A seguito del caldo intenso del 2022, che aveva fatto seccare tutta l’alberata di corso Mediterraneo, l’esponente della giunta aveva annunciato alcuni provvedimenti straordinari. “Evidentemente – chiarisce Russi - non sono stati messi in atto”.

"Dalla giunta no attenzione al verde"

“Da quando si è insediata, - prosegue il pentastellato - questa giunta non si è sicuramente distinta per l’attenzione alla cura e alla salvaguardia del verde pubblico. Dalla devastazione del parco della Pellerina per la realizzazione di un nuovo ospedale che potrebbe essere realizzato altrove, al progetto della Cittadella dello Sport al Meisino, che comprometterà irrimediabilmente uno dei polmoni verdi della nostra città, dalle migliaia di alberi lasciati morire, cominciano ad essere molti gli esempi che in questi mesi sono giunti all’attenzione del Consiglio Comunale”.

E Russi annuncia di continuare a fare segnalazioni e depositare interrogazioni, prima “che Torino si trasformi in un deserto invivibile”.