Aurora, polizia e carabinieri in via Bra: controllo straordinario, spuntano allacci abusivi e bombole del gas

Il blitz è scattato questa mattina, in via Bra 10. Quartiere Aurora. E’ qui che la polizia e i carabinieri, in un controllo congiunto, si sono presentati in un condominio più volte segnalato alle forze dell’ordine. L’obiettivo? Prevenire gli utilizzi non idonei delle abitazioni private o commerciali.

“Negli ultimi due anni sono stati effettuati una decina di interventi che hanno permesso di scoprire diverse situazioni di illegalità più o meno grave” ha ricordato Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7. “Naturalmente il lavoro è ancora lungo ma proseguiremo nell'azione di monitoraggio e di ascolto delle criticità che ci vengono segnalate dalla cittadinanza” ha ribadito Deri.

Undici persone sono stata portate in questura per accertamenti, mentre sono stati riscontrati allacci abusivi all’energia elettrica e sequestrate 15 bombole del gas.

“Purtroppo diversi stabili sono fatiscenti: sarebbe utile un controllo sulle proprietà e sui contratti di affitto da parte della Polizia Municipale” è l’auspicio di Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7. “In tali stabili sarebbe utile, oltre ai controlli sporadici delle forze dell’ordine, anche un obbligo di ristrutturazione con ordinanze del Sindaco” è il suggerimento di Alessi.