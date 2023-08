Cosa vedere a Ischia: i 10 posti da non perdere

Ischia è un'isola vulcanica situata nel Mar Tirreno, a circa 30 km a nord di Napoli. È la terza isola più grande dell'arcipelago campano dopo Capri e Procida.

Ischia è una destinazione turistica molto popolare, sia per gli italiani che per gli stranieri. L'isola offre una vasta gamma di attività per tutti i gusti, tra cui:

· Terme

· Spiagge

· Escursioni

· Visite culturali

· Vino

· Cucina

· Divertimento

Ecco i 10 posti da non perdere a Ischia:

Castello Aragonese

Il Castello Aragonese è un imponente castello medievale situato sulla punta di Ischia Ponte. Il castello è stato costruito nel 1494 da Ferdinando II d'Aragona e fu utilizzato come fortezza militare e residenza reale. Oltre ad ospitare più di un museo, vi sono anche le abitazioni dei proprietari, bar, ristoranti, un hotel ecc.. Inoltre è sede di alcuni eventi come ad es. Ischia Film Festival.

Giardini Poseidon

I Giardini Poseidon sono un parco termale situato a Forio d’Ischia nella baia di Citara. I giardini sono stati creati nel 1959 e sono uno dei più grandi parchi termali d'Europa. I giardini offrono una varietà di trattamenti termali, tra cui bagni in piscine di acqua termale, fanghi e massaggi.

Spiaggia di Citara

La Spiaggia di Citara è una delle spiagge più belle di Ischia, e si trova in una baia riparata dal vento. La spiaggia è di sabbia bianca e fine ed è bagnata da acque cristalline. Grazie alle sue dimensioni generose, Citara offre a tutti la possibilità di trascorrere una giornata al mare come desiderano: ci si può rilassare su comodi lettini presso uno dei molti stabilimenti balneari oppure stendersi su un telo da mare sulla splendida sabbia della spiaggia libera. Per chi ama l'avventura, si possono fare dei giri in canoa, mentre chi preferisce immergersi nell'acqua limpida e trasparente può fare una nuotata rinfrescante. Insomma, la spiaggia di Citara è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Spiaggia dei Maronti

La Spiaggia dei Maronti è un'altra spiaggia molto bella di Ischia. Probabilmente, ogni turista che giunge ad Ischia è già a conoscenza o ha sentito parlare della famosa località "Maronti"; e certamente, nessun visitatore se ne va senza aver ammirato questo magnifico tratto di mare con la sua spiaggia affascinante. Avvolta da maestose colline, le cui scogliere degradano verso il mare, celando l'ingresso di oscuri anfratti noti come "cave" nell'isola, spesso sorgenti di acque termali come la rinomata "Cava Scura", si trova una delle più belle spiagge d'Italia: la Spiaggia dei Maronti. La sua estensione di circa 3 km, deve il nome all'origine greca, tradotto in latino con il termine "quatior", che significa "spiaggia tranquilla". Quest'angolo di Ischia, compreso tra promontori e mare, fu donato come gentile atto dalla dinastia Aragonese, attraverso Federico, come segno di riconoscimento per i servigi e la fedeltà dimostrata dal popolo ischitano verso il nipote Ferdinando. Così il popolo divenne proprietario dei promontori, delle spiagge e del mare per mezzo miglio attorno alla costa, ottenendo vantaggi economici attraverso i canoni di locazione. La storia si arricchisce di un tocco poetico e avventuroso grazie ai pirati che solcavano quelle acque, scegliendo questa spiaggia come rifugio grazie ai suoi anfratti sicuri e numerosi punti di approdo.

Una piccola porzione di questa spiaggia rientra nel comune di Serrara Fontana, mentre la parte più grande appartiene al comune di Barano. Per raggiungerla, è possibile percorrere una strada panoramica che serpeggia in discesa dal paese di Barano, offrendo una delle viste più spettacolari di Ischia. In alternativa, si può accedere a Maronti tramite il suggestivo porticciolo di Sant'Angelo, usufruendo di simpatici e inconsueti taxi acquatici. Un'opera di ampliamento recente consente oggi l'accesso pedonale anche da Sant’Angelo, mentre numerosi stabilimenti estivi offrono una varietà di servizi per i visitatori.

Ma se il sole e il mare non dovessero bastare, è possibile rilassarsi e rigenerare corpo e spirito con le sabbiature nei pressi di Sant’Angelo, o sfruttare le benefiche terme di Cavascura e delle Fumarole. In sintesi, la Spiaggia dei Maronti offre un'esperienza completa e indimenticabile per ogni tipo di turista che giunga ad Ischia.

C’è un prolungamento della spiaggia dei Maronti che la porta ad arrivare sino a Sant’Angelo alla spiaggia delle Fumarole, e lì che c’è l’azione termale. Infatti, è possibile cucinare cibi (pollo o uova) direttamente al cartoccio sotto la sabbia.



Monte Epomeo

Il Monte Epomeo è il punto più alto dell'isola di Ischia. Il monte si trova a circa 789 m s.l.m. e offre una vista panoramica sull'isola e sul Golfo di Napoli.

La Mortella

La Mortella è un giardino botanico situato a Forio. Il giardino è stato creato nel 1958 da William e Nancy Walton. Il giardino ospita una varietà di piante provenienti da tutto il mondo, tra cui piante esotiche, piante mediterranee e piante tropicali.

La Chiesa di San Michele Arcangelo

Sant’Angelo è una delle località più caratteristiche dell’isola e lungo la parte alta della frazione di Serrara Fontana, sulla collina della Madonnella, troviamo la chiesa di San Michele Arcangelo dedicata anche all’Assunta. Edificata nel 1850 per volere di Giuseppe Iacono che fu il primo parroco, nel 1903 i fedeli costruirono la dote per creare la sede parrocchiale inaugurata due anni dopo dal vescovo Mario Palladino. La chiesa di San Michele Arcangelo presenta una struttura molto modesta; l’interno, costituito da una sola navata si conclude in una piccola abside dove è situato l’altare maggiore sormontato da una tela ottocentesca raffigurante l’Assunta con San Rocco. La chiesa di San Michele Arcangelo presenta una struttura molto modesta; l’interno, costituito da una sola navata si conclude in una piccola abside dove è situato l’altare maggiore sormontato da una tela ottocentesca raffigurante l’Assunta con San Rocco.

I santangiolesi sono molto devoti al Santo Guerriero tanto da dedicarvi, il 29 settembre, una grande festa con una suggestiva processione via mare

La festa di San Michele Arcangelo, a Sant’Angelo d’Ischia, è una celebrazione annuale che si tiene durante la settimana che include il 29 Settembre, giorno dedicato ai Santi Arcangeli. I festeggiamenti iniziano con una fragorosa Diana e un triduo di preparazione. Nella mattina della solennità del santo, una banda musicale sfilando per le strade cittadine annuncia l'inizio dei festeggiamenti, seguito dalla celebrazione della Santa messa. Al termine, la statua del Santo è portata in processione fino a piazza, dove i fedeli hanno l'opportunità di venerarla.

Nel pomeriggio, si svolge una suggestiva processione per mare, con l'imbarco nel pittoresco porticciolo dei pescatori. La processione prosegue verso punta Chiarito e poi raggiunge i Maronti, accompagnata da spettacolari fuochi d'artificio organizzati dagli abitanti del luogo e dai devoti di San Michele. Successivamente, avviene uno sbarco "sotto la Torre". Da qui, una piccola processione si dirige verso piazza, dove viene celebrata una Santa messa accompagnata da canti liturgici, rendendo omaggio al Santo in un'atmosfera di devozione e festa.

Ecco invece alcune cose che puoi fare a Ischia:

· Visita le terme: Ischia è famosa per le sue terme, che sono tra le più antiche d'Europa. Le terme offrono una varietà di trattamenti, tra cui bagni in piscine di acqua termale, fanghi e massaggi.

Qui bisogna anche specificare che i trattamenti termali vengono fatti per lo più negli hotel che dispongono di reparto termale interno.



· Visita le spiagge: Ischia ha una costa molto lunga e offre una varietà di spiagge, tra cui spiagge di sabbia, spiagge di ciottoli e spiagge di ghiaia.

· Fai escursioni: Ischia è un'isola vulcanica e offre una varietà di sentieri escursionistici che conducono a punti panoramici, grotte e altri luoghi di interesse.

Assaggia la cucina locale: Ischia ha una cucina tipica mediterranea che è ricca di sapori. Assaggia i piatti tipici dell'isola, come la frittura di calamari, la pasta con le vongole e Il piatto tipico, il Coniglio all’ischitana che ci cuoce in un tegame con pomodorini, vino bianco, aglio, peperoncino e spezie profumate.

· Goditi la vita notturna: Ischia ha una vivace vita notturna, con una varietà di bar, pub e discoteche.

Ischia è un'isola molto bella e offre una vasta gamma di attività per tutti i gusti. Con così tante cose da vedere e da fare, sono sicuro che troverai il modo perfetto per trascorrere una vacanza indimenticabile.