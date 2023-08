Turismo, boom di americani in Piemonte: +50% da inizio 2023

Numeri col segno più per il turismo Made in Piemonte, cresciuto del 22 per cento nei primi sei mesi dell’anno, rispetto ai movimenti dello stesso periodo dell’anno scorso, con gli arrivi che sono aumentati del 14,3 per cento e le presenze del 10,1 per cento con un dato record di crescita del 50 per cento di pernottamenti di turisti provenienti dagli Stati Uniti, seguiti da Francia, Svizzera e Germania. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte sui dati dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte.

“Tra le strutture scelte dai turisti, l’agriturismo primeggia perché soddisfa la voglia di stare all’aria aperta, nella natura e offre la possibilità di gustare, grazie alla professionalità dei nostri cuochi contadini appositamente formati, i piatti della tradizione piemontese, anche in chiave rivisitata, con la filosofia di non sprecare nulla e di riportare in vita antiche ricette – spiega Stefania Grandinetti presidente Terranostra Piemonte -. Il nostro settore è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro che attirano anche escursionisti, nostalgici delle antiche tradizioni, naturalisti e sportivi. Il Piemonte, poi, ha tante possibilità diverse: dai laghi, alle montagne, dalla campagna alle città fino ai piccoli borghi ricchi di storia”.

“Dati che evidenziano il crescente interesse verso il nostro territorio con anche un aumento delle recensioni online altamente positive da parte dei turisti, aumentate del 10%, secondo i dati di Visit Piemonte – spiegano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Un trend che vede protagonista la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori ed il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di piccoli comuni: ne conta 1.046, cioè il 18,99% del totale nazionale. I turisti apprezzano, poi, la possibilità di entrare in contatto con i produttori agricoli e di poter acquistare anche souvenir culinari. Il consiglio è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.campagnamica.it dove è possibile confrontare le diverse offerte”.