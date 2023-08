"La lotta agli zozzoni si fa togliendo i cestini?", l'interpellanza di Iannò in Consiglio comunale

“Mi è stato segnalato che in zona Vanchiglietta, in particolare via Pallanza angolo via Vezzolano e anche in lungo Po Antonelli nei pressi della scuola Antonelli sono stati asportati i cestini portarifiuti. Sembra che siano stati asportati in quanto venivano utilizzati come mini cassonetti. Purtroppo è anche vero che i cestini stradali dovrebbero essere utilizzati per conferire piccoli rifiuti da passeggio, quali carte di caramelle, bottigliette e cartacce, mentre parrebbero aver sostituito il cassonetto di altri tempi, pronto a contenere i sacchetti della spazzatura". La denuncia è di Pino Iannò (Torino Libero Pensiero), che ha annunciato un'interpellanza in Consiglio comunale.

"In assenza di cestini portarifiuti, gli zozzoni si sentono ancor di più autorizzati a buttare rifiuti per terra, compresi i sacchetti con le deiezioni canine. Voglio capire cosa succede e chi ha autorizzato tale operazione. Mi incuriosisce sapere quanti sono i cestini stradali posizionati in città e quanti di questi dotati di coperchio e quanti di posacenere. Quanti sporcaccioni sono stati colti sul fatto e sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale?".