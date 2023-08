La lotta alla discriminazione passa anche dai murales e dai tornei di pallone: ecco le scelte della Città metropolitana

Un murales “partecipato”, un torneo calcistico, focus group e workshop sono le attività che verranno promosse grazie al contributo che il Nodo antidiscriminazioni della Città metropolitana di Torino ha destinato all terzo settore per sostenere progetti e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni, da realizzarsi sul territorio metropolitano.

I progetti per poter partecipare all’avviso pubblico e accedere alla selezione per il contributo, (da presentarsi entro la metà di luglio), dovevano realizzare attività di sensibilizzazione ed empowerment orientate al riconoscimento e contrasto delle discriminazioni; incoraggiare la progettazione condivisa tra i vari soggetti che operano con persone a rischio di discriminazione e per diffondere su tutto il territorio metropolitano informazioni relative ai servizi offerti dal Nodo e dai Punti Informativi. Inoltre dovevano essere rivolti esclusivamente alle persone maggiormente esposte al rischio di discriminazioni e prevedere il loro coinvolgimento attivo per dare loro voce e permettere l’emersione delle discriminazioni quotidiane.