Un agosto “di ghiaccio” al PalaVela, a Torino si può pattinare anche nel mese più caldo

Anche in piena estate si può pattinare su ghiaccio: ecco come

Un mese “di ghiaccio”, nonostante le temperature date in netta risalita nei prossimi giorni: è questo l'agosto che sta affrontando il PalaVela di Torino. Già, perché al palazzetto dello sport di via Ventimiglia prosegue l'estate alternativa di Casa TO2025, che prevede per tutti la possibilità di pattinare gratuitamente.



Pattinare ad agosto a Torino

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il CUS Torino, è in programma proprio nella location olimpica e paralimpica 2006 dove andranno in scena le gare di pattinaggio di figura e di short track durante le Universiadi di Torino 2025. L'obiettivo dichiarato è quello di avvicinare sempre di più il pubblico, composto non solo dagli appassionati ma anche dai principianti torinesi e non, al pattinaggio su ghiaccio. Il PalaVela è aperto per il pattinaggio libero ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile affittare i pattini al prezzo di 2 euro.



Aperitivi e dinosauri

Ma non finisce qui, perché ogni martedì è in programma l'Aperighiaccio, con la possibilità di gustare un aperitivo e di pattinare (dalle 18) ammirando le performance di atleti professionisti. Nell'area esterna, invece, fino al 24 settembre (da mercoledì alla domenica con orario 10-19) proseguirà la mostra “Dinosaurs Live – City Invasion”. Per tutta l'estate, infine, si sono svolti i centri estivi per ragazzi, oltre ai camp del CUS con la partecipazione di atleti di fama nazionale e internazionale.