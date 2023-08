Meteo, a Torino e provincia l'estate torna a essere calda come da tradizione, soprattutto dopo Ferragosto

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a mercoledì 16 agosto, nelle aree di pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature e nubi alte di passaggio. Sulle Alpi formazione di nuvolosità cumuliforme al pomeriggio, con rovesci e temporali in graduale aumento a partire da domani, che occasionalmente in serata potranno attivarsi anche sulle aree pedemontane.