Furgoni green: per una mobilità sostenibile

Negli ultimi anni le aziende stanno diventando sempre più sostenibili, e sono maggiormente attente alle tematiche ambientali, cercando di adeguarsi al nuovo corso, che prevede una gestione più green e responsabile di quelli che sono i diversi settori all'interno di un'impresa, a cominciare da quello della logistica.

Perché la mobilità green fa parte di quella rivoluzione che le imprese stanno cercando di portare avanti, per ridurre il più possibile le emissioni di Co2, in ogni ambito. Ecco perché le diverse case produttrici di automobili e veicoli commerciali stanno immettendo sul mercato tutta una serie di modelli elettrici o ibridi, proprio per dare un contributo significativo e dare inizio ad un decisivo cambio di rotta, che viene invocato a gran voce, da tempo.

Naturalmente, anche il settore del noleggio di sta adeguando, e sono diverse le aziende che si occupano di renting che hanno scelto di arricchire la propria flotta con una serie di veicoli a emissioni zero, per consentire sia alle imprese che ai privati di entrare in contatto con questi nuovi mezzi di trasporto, la cui tecnologia potrebbe risultare magari non semplice da comprendere, specialmente per quanto riguarda la corretta gestione dei veicoli. Tra queste c'è AmicoBlu, che mette a disposizione dei suoi clienti contratti per il noleggio di furgoni elettrici assolutamente vantaggiosi e convenienti, e che ha aggiunto alla sua vasta gamma di veicoli commerciali, anche mezzi di trasporto elettrici, di portata differente, per soddisfare ogni esigenza di mobilità da parte del cliente.

Per tutte quelle imprese che hanno intenzione di investire nella mobilità green, il noleggio si rivelerà sicuramente un'ottima soluzione, perché scegliendo di affittare uno dei veicoli elettrici AmicoBlu, si avrà la possibilità di toccare con mano quelli che sono i reali vantaggi di queste nuove tecnologie, senza alcun rischio.

Anche per questi furgoni, infatti, è previsto un tipo di contratto che contempla sempre la rata unica, all'interno della quale sono compresi tutti i costi, sia quelli relativi all'utilizzo del veicolo, che le spese straordinarie e imprescindibili, come l'assicurazione e il bollo. In questo modo, sarà possibile comprendere davvero se questi particolari mezzi di trasporto possano o meno trovare spazio nell'ambito di quella che è la gestione della propria impresa.

Perché anche quando si parla di mobilità green, il noleggio risulta essere la soluzione più pratica e intelligente per le imprese, e se si ha al proprio fianco un partner come AmicoBlu, con oltre 70 anni di esperienza nel settore del renting, il risultato è garantito. Sempre.