Il Ministro Nordio in visita al carcere Lorusso Cutugno tra le urla di protesta dei detenuti

La sua visita è stata tuttavia accompagnata da urla, fischi e rumore di oggetti battuti sulle sbarre che si sono sentite dall'esterno da tutta la struttura.

"Non si tratta assolutamente né di una ispezione né di un intervento cruento, al contrario è un atto di assoluta vicinanza. Tra l'altro, nessuno meglio di un ministro che ha esercitato le funzioni di pubblico ministero per 40 anni conosce i disagi delle situazioni penitenziarie" ha ribadito al termine della visita alle Vallette di Torino.

“Ringrazio il Ministro per la vicinanza che ha dimostrato -commenta il Sindaco Stefano Lo Russo- in questo momento così drammatico per la nostra città. Occorre migliorare al più presto la situazione nelle carceri e soprattutto in quello di Torino. Le condizioni sanitarie e psicologiche delle persone che si trovano a scontare una pena, così come le condizioni di lavoro del personale di custodia, sono una priorità. In questo quadro il lavoro congiunto e sinergico del Governo e delle istituzioni locali è fondamentale: soltanto attraverso consapevolezza delle problematiche, unità di visione e collaborazione istituzionale potremo ottenere miglioramenti significativi e il più rapidamente possibile. Chi è detenuto non può e non deve essere lasciato solo”.

Alla visita del Ministro era presente in rappresentanza della Città di Torino la Vicesindaca Michela Favaro. “Le criticità del carcere - ha detto- sono oggetto di attenzione di sollecitazione da parte della della nostra Amministrazione, anche attraverso l'attività della Garante dei detenuti. Siamo al lavoro su un progetto, che è stato presentato nei mesi scorsi anche al Ministro, volto a migliorare le condizioni dei giovani adulti detenuti, una categoria purtroppo in aumento, con l’obiettivo di offrire condizioni di vita migliori all'interno del carcere e prospettive per quando ne usciranno. Accogliamo con favore anche il fatto che alcune ed alcuni detenuti possano scontare la pena al di fuori della struttura carceraria, individuando in città strutture alternative con progetti sul carcere. Sono tutti aspetti che riteniamo possano contribuire a prevenire la solitudine e gesti estremi e drammatici come quelli recentemente accaduti”.

Montaruli (FdI): "Visita Nordio segnale importante"



"Da tempo chiediamo che venga affrontata la situazione del carcere delle Vallette. Già all'inizio della Legislatura questa è stata tra le prime richieste sottoposte da Fratelli d'Italia al Ministro Nordio - spiega in una nota stampa Augusta Montaruli vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.-. I primi a denunciare condizioni problematiche sono gli agenti di Polizia Penitenziaria, sotto organico e costretti a uno sforzo importante, considerata anche la struttura del Lorusso Cotugno. Dunque è un segnale importante che oggi il Ministro Nordio si rechi in visita alle Vallette dopo la morte di due detenute, episodi drammatici che non possono lasciare indifferenti. Intendiamo dare tutto il nostro sostegno per realizzare un intervento strutturale che preveda anche l'ascolto degli operatori, per aumentare le risorse dedicate a Torino. Il Governo Meloni eredita una situazione delle carceri italiane particolarmente problematica in alcuni contesti, Torino fa parte di queste criticità da risolvere".

Ruffino (Azione): "In un Paese civile non si può morire per detenzione"

"Un’autentica e profonda riforma della giustizia non può non considerare lo stato delle carceri e delle condizioni dei detenuti come il capitolo decisivo perché riceva il timbro di riforma di civiltà. Il ministro Carlo Nordio ha fatto il suo dovere d’ufficio recandosi in visita nel carcere Lorusso e Cutugno a Torino - dichiara Daniela Ruffino (Azione) -. Due donne morte suicide in poche ore sono un pesante atto d’accusa contro i responsabili dello stabilimento penale. Le inchieste accerteranno, almeno si spera, se c’è stata una catena di omissioni all’origine dei due drammi. Il ministro farà bene però ad andare oltre queste vicende per affrontare la questione del sovraffollamento. Come si è visto non è stato sufficiente depenalizzare una serie di reati per migliorare le condizioni di vita quotidiana in carcere. La protesta inscenata dai detenuti a Torino non è un semplice fatto simbolico. Nordio potrà constatarlo visitando altre carceri, magari prima che si registrino altri suicidi".

Gribaudo (Pd): " Si tuteli il benessere dei detenuti"



"Quanto sta avvenendo negli istituti penitenziari del Piemonte - sia a Torino nel carcere de le Vallette, che a Cuneo, nel carcere del Cerialdo - desta preoccupazione e allarme", dice la vicepresidente dem, la parlamentare piemontese Chiara Gribaudo.



"In un mese e mezzo - sottolinea Gribaudo - quattro persone detenute nella struttura torinese sono morte. Tre di loro erano donne: non era mai avvenuto qualcosa di simile in un carcere femminile". "E - prosegue Gribaudo - è di poche ore fa la notizia di un tentato suicidio nella casa circondariale cuneese".



"Troppo per restare in silenzio: troppe morti - 42 dall'inizio dell'anno, come ricorda l'Associazione Antigone - per non prendere immediati provvedimenti. Si vada oltre le visite agli istituti di pena e si provveda, celermente, a creare percorsi di tutela della salute mentale e fisica. Si affronti, inoltre, il nodo del personale: il distretto del Nord Ovest, che comprende Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, vede una grave carenza, che lo rende troppo scoperto", dice Gribaudo.



"Ricordiamo sempre che la Carta Fondamentale indica che la pena detentiva non deve mai essere contraria al senso di umanità e che la detenzione va vista come un percorso di rieducazione, durante il quale il benessere della persona non deve venir meno", conclude Gribaudo.