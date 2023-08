Petizione contro lo spaccio a Lingotto: già quasi 200 le firme per chiedere più illuminazione, controlli e telecamere

È vicina a quota 200 firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org da alcuni residenti in zona Lingotto, ormai esasperati da situazioni di spaccio e degrado nel loro quartiere.

“Siamo stanchi, davvero stanchi di questa situazione che va avanti da troppo tempo ed è peggiorata dall'apertura delle fermate della metropolitane Bengasi e Italia 61” scrivono nella nota della petizione.

Tra i problemi segnalati dai cittadini “spacciatori e ubriachi ovunque nel tratto che va da piazza Bengasi a piazza Carducci”, con estensioni ai quartieri limitrofi come Lingotto, Borgo Filadelfia e Mirafiori.

Secondo i cittadini basta farsi un giro a qualsiasi ora del giorno nei pressi del grattacielo, Eataly, piazza Bengasi, via Nizza, via Ventimiglia per trovarsi di fronte a situazioni di degrado.

“Sulle scalinate del Lingotto, soprattutto nella parte limitrofa ad Eataly bivaccano spacciatori con il monopattino e ubriachi che escono dal PAM. Locali di dubbia provenienza e sospetti quali i vari minimarket, poco, o nulla regolamentati dal comune ad ogni isolato (questo vale per molti altri quartieri di Torino), distributori 24/7 di alcolici e vergognosamente casa di disperati e luoghi di bivacco".

E ancora “Le panchine di via Nizza, presso Eataly e quasi a ridosso di corso Maroncelli sono sistemicamente occupate da guppi di immigrati neri e altri sfaccendati, o piuttosto mal faccendati, mattino, pomeriggio e sera. L’Illuminazione ovunque scarseggia, ma in particolare in via Nizza lungo tutto il perimetro del centro commerciale OttoGallery; ormai sono quasi 4 anni da quando Iren promise di potenziarla con luci a led dato che ora la sera la luce è fioca e fa percepire una sensazione di insicurezza. Sono già trascorsi 4 anni dalla promessa di IRen e Sindaco di potenziare la tratta aggiornamenti a Iren ma ancora nulla”.

Chiare le richieste dei cittadini presentate nella petizione: telecamere, controlli e illuminazione.

Miano: "A settembre fare il punto sugli interventi"

“Il quartiere Lingotto, così come San Salvario, continuano ad essere interessati dalle forze dell'ordine con le quali sono in costante contatto e aggiornamento” precisa il presidente della Circoscrizione Massimiliano Miano -. L’ultimo tavolo Prefettizio sulla Sicurezza, convocato presso la sede della Circoscrizione 8, prima della pausa estiva, si è concentrato su alcuni punti nevralgici tra cui via Ventimiglia, via Nizza, stazione Metro Italia 61, piazza Bengasi e aiuola Ginzburg in San Salvario. Su piazza Bengasi, da mesi sono in corso operazioni quasi quotidiane di controllo e presidio del territorio, con buoni risultati anche dal punto di vista della sicurezza; oggi possiamo confermare che rispetto allo scorso inverno, la piazza di confine tra la nostra città e quella di Moncalieri sta tornando alla normalità. Analogo interesse da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali è il ritorno alla normalità su via Ventimiglia e via Nizza”.

“A settembre - aggiunge - faremo il punto e verificheremo se gli interventi preposti porteranno ai risultati sperati. Per Aiuola Ginzburg in un recente incontro tra gli Assessori competenti per materia delegata, Casa del Quartiere e Circoscrizione 8, si è avviato un percorso progettuale che ci porterà a rivedere l'assetto strutturale dell'area e renderla più inclusiva per tutti i residenti del quartiere”.