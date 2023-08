Il Bitcoin avrà un ruolo nell'eliminazione della povertà?

Le criptovalute come il Bitcoin hanno un problema di immagine, soprattutto per quanto riguarda l'energia consumata durante il mining. Per alcuni, il Bitcoin è solo per i ricchi, ma la realtà è che il Bitcoin è facilmente disponibile per chiunque in tutto il mondo. Sebbene alcuni Paesi non consentano l'estrazione e l'uso del Bitcoin, molti Paesi, compresi quelli del terzo mondo, sono aperti all'idea del Bitcoin. Se stai pensando di fare trading di criptovalute, è fondamentale selezionare uno scambio affidabile come thebitcoinup.io che aderisca agli standard normativi e dia priorità alla soddisfazione del cliente.

Quando Satoshi introdusse il Bitcoin, le sue intenzioni principali erano quelle di ridurre i costi delle transazioni monetarie e di dare pari opportunità a tutti, frenando l'inflazione. L'intenzione era quella di mettere in banca i non bancarizzati, soprattutto nei Paesi del terzo mondo. L'invenzione del Bitcoin ha cambiato il mondo negli ultimi due decenni. Si è parlato molto di come il Bitcoin abbia il potenziale di scuotere l'economia mondiale e di apportare molti cambiamenti. L'economia mondiale ha subito diversi cambiamenti dall'invenzione del Bitcoin, il cui prezzo è passato da meno di un dollaro a 61.000 dollari, il valore massimo raggiunto nel 2021. Anche se il prezzo ha subito notevoli fluttuazioni, rimane comunque molto più alto rispetto ai tradizionali depositi di valore.

Se il Bitcoin aiuti a sradicare la povertà è una domanda che suscita reazioni e opinioni contrastanti tra le varie persone. La realtà è che il Bitcoin ha aiutato molte persone non bancarizzate a diventare bancarie. Il Bitcoin ha il potenziale per portare una crescita economica e sociale in tutto il mondo, consentendo un accesso più accessibile ai servizi finanziari. A differenza dei tradizionali scambi centralizzati, la finanza decentralizzata facilita il trasferimento di denaro a livello globale a costi contenuti, tra gli altri usi. Tali utilizzi consentono ai non bancarizzati di ricevere fondi e risparmiare in modo efficace.

Il Bitcoin non è poi così male

Il Bitcoin potrebbe avere un problema con la quantità di energia che consuma durante il processo di mining, ma questo non lo rende completamente negativo perché ha molto di più da offrire in termini di benefici. Il processo di mining richiede impianti potenti e costosi che consumano molta energia. Una singola attività estrattiva utilizza una potenza equivalente a 50 giorni di energia che potrebbe alimentare diverse abitazioni statunitensi. La quantità di energia richiesta dal processo potrebbe spegnere un'intera regione e avere effetti ambientali pericolosi.

A parte la crisi energetica associata al Bitcoin, esso aiuta a bancarizzare i non bancarizzati. Molte persone provenienti da Paesi del terzo mondo stanno beneficiando del Bitcoin e di altre criptovalute. Chiunque può possedere Bitcoin e accedere a un portafoglio Bitcoin per conservare le criptovalute.

È necessario iscriversi a un portafoglio di criptovalute da utilizzare per ricevere e conservare Bitcoin. A differenza delle banche, che prevedono molte formalità, è possibile trasferire rapidamente criptovalute da un utente all'altro. I parenti e gli amici all'estero possono trasferire rapidamente i fondi alle loro famiglie dall'altra parte senza aspettare giorni o passare attraverso molte formalità. Con le criptovalute, è possibile utilizzare il proprio portafoglio di criptovalute per il trading e vederne crescere il valore. Con un sito come https://bitcointraderapp.org/ è possibile aumentare il proprio denaro attraverso il trading di criptovalute. È meglio che tenere il proprio denaro a casa o in un conto di deposito fisso.

In altri scenari, avere un conto bancario comporta molti regolamenti, come il saldo delle operazioni del conto, che limitano i poveri. Con il Bitcoin e le altre criptovalute, chiunque può possedere un portafoglio, ricevere o depositare fondi e trasferirli a chiunque nella rete. In questo modo, si contribuisce a sradicare la povertà dando ai ricchi e ai poveri pari opportunità, e tutti i partecipanti possono accedere alle opportunità di investimento in cripto. Forse la criptovaluta non è del tutto soddisfacente per tutti, ma è riuscita a dare opportunità ai poveri e ai non bancarizzati, un passo avanti verso l'eliminazione della povertà.