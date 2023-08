San Mauro Torinese, incendio in un appartamento Atc in via Monterosa

Incendio all’interno di un appartamento di proprietà di ATC del Piemonte centrale, in via Monterosa a San Mauro Torinese.

Le fiamme hanno reso inagibile un alloggio al quarto e ultimo piano del condominio.

I fatti risalgono alla mattinata di sabato scorso. L'incendio è stato causato con ogni probabilità dal malfunzionamento di una cucina che ha coinvolto un inquilino, rimasto ustionato e successivamente ricoverato al CTO di Torino.

“La famiglia che ha dovuto lasciare l’alloggio, dopo i primi giorni di emergenza, troverà ospitalità in un’altra casa popolare - dichiara Emilio Bolla, presidente dell’ATC del Piemonte centrale - e, non appena possibile, procederemo alla manutenzione straordinaria dell’appartamento per ripristinarne le condizioni di agibilità”.