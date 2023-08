Ruba la moto a un poliziotto ma si schianta nella fuga: 23enne torinese perde la vita sulle strade della Liguria

Ruba la moto a un poliziotto a Ceriale e muore nella fuga, tragedia per un 23enne torinese

Il furto di una moto, la fuga verso l'interno e, sulle strade delle Valle Arroscia, lo schianto purtroppo mortale. E' successo tutto nelle primissime ore del pomeriggio di oggi, sabato 19 agosto, tra la riviera, precisamente a Ceriale, e l'entroterra al chilometro 3 della statale 453, nel comune di Vessalico. Protagonista un 23enne rom, residente a Chieri, che nelle scorse ore aveva devastato il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in preda a un improvviso raptus.

Il giovane si era impossessato nella cittadina rivierasca di una moto Kawasaki appartenente a un poliziotto in vacanza al mare, mentre alcuni agenti della polizia locale cerialese si stavano recando al suo domicilio, pare non direttamente per il furto del mezzo due ruote.

Dopodiché via verso la Valle Arroscia dove improvvisamente ha perso il controllo del mezzo sbandando e rimediando una caduta purtroppo rivelatasi fatale.