SmashCup, a Nichelino un evento che unisce sport e solidarietà

Il padel è lo sport del momento, soprattutto tra i più giovani e gli ex calciatori. E a Nichelino si sta preparando un appuntamento che unirà l'agonismo con la solidarietà.

Sabato 2 settembre, presso il centro sportivo GreenClub, è infatti in programma la prima edizione di SmashCup, il torneo-evento che unisce la passione per lo sport e la volontà di fare del bene, visto che parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.