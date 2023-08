L'attesa sta per finire, il Mercato del Libero Scambio riaprirà sabato 26 agosto

Vedere un luogo solitamente brulicante di gente e merci come il Mercato del Libero Scambio di Torino è davvero una scena in solita. Per la fortuna dei molti venditori in cerca di una fonte di sostegno al reddito e degli altrettanti acquirenti in cerca di affari, però, la chiusura si limita solamente alla pausa estiva.

La riapertura sabato prossimo