Quando lungo Dora Firenze era “corso”: sui cartelli le testimonianze di una Torino che non c'è più

Siamo in lungo Dora Firenze a Torino, linea di demarcazione tra il centro della città e la zona nord, crocevia tra quartieri ricchi di storia e tradizione come Vanchiglia, Vanchiglietta, Aurora e Borgo Rossini.

Da corso Firenze a lungo Dora Firenze

Qui, tra i tanti cartelli stradali che ricordano il nome della strada che costeggia il fiume tra corso Giulio Cesare e corso Novara, all'angolo con via Parma ce n'è uno che riporta la scritta “corso Firenze”. No, non si tratta di un errore grossolano dell'Ufficio Toponomastica del Comune, bensì di un vero e proprio reperto storico: un tempo, infatti, lungo Dora Firenze si chiamava proprio corso Firenze.

Una testimonianza storica

A confermare il fatto che si tratti di una testimonianza storica, lasciata affissa e conservata con il passare dei decenni, è l'Archivio Storico della Città.

Sul sito Museo Torino, infatti, viene raccontato il bombardamento della conceria Gilardini di corso Firenze 19, avvenuto nel 1944. Questo fatto conferma come, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, la via si chiamasse così.