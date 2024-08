Ancora una medaglia olimpica che parla torinese: Giorgio Malan conquista il bronzo nel pentathlon

Ancora una medaglia torinese, alle Olimpiadi di Parigi 2024. A conquistarla, nel penultimo giorno di gara, è stato Giorgio Malan, 24 anni, originario di Torino.



Nato il 27 gennaio 2000, il giovane talento azzurro ha saputo mettere perfettamente a frutto la sua prima apparizione a Cinque Cerchi e ha sfoggiato una prova clamorosa nella cornice dei giardini della Reggia di Versailles.



Per lui, una gara che l'ha visto effettuare nell'ultimo tratto di corsa un atleta giapponese, assicurandosi così il terzo gradino del podio e riportando in Italia una medaglia che mancava da 36 anni: l'ultima affermazione risale a Seoul 1988, quando in Corea fu Carlo Massullo ad arrivare al terzo posto. Bronzo anche a Barcellona 1992, ma nella gara a squadre, competizione che però non compare più nel programma olimpico.