Si avvicina la riapertura della strada provinciale 255 della Val Clarea

Sopralluogo del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo con il sindaco di Giaglione Marco Rey alla Sp 255 della Val Clarea, interessata a Ferragosto da alcune frane estese su un largo fronte di 500\600 metri fra il km 2+200 e il km 2+600, che hanno comportato la chiusura da località Pian delle Rovine, al km 1+800, fino a fondovalle.

Nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, so sono svolte le valutazioni del personale tecnico della Viabilità metropolitana con i geologi del Consorzio Alta Valle Susa per decidere come intervenire per mettere in sicurezza l’area e riaprire la strada.

“È stato un agosto difficile, in particolare nel week end di Ferragosto quando il nostro personale della Viabilità della Val Susa ha dovuto intervenire in contemporanea sull’esondazione a Bardonecchia e qui a Giaglione” commenta Jacopo Suppo “Desidero ringraziarlo, ancora una volta, perché fa un lavoro tempestivo, efficiente e prezioso”.

Una volta effettuati gli interventi necessari per la messa in sicurezza del versante e della transitabilità, la strada nei prossimi giorni potrà essere riaperta.

Un incidente stradale avvenuto stamattina sulla Sp 51 di Ciconio al km 4+350 fra i Comuni di San Giorgio e Ciconio ha danneggiato invece una chiesetta. In attesa delle verifiche sulla stabilità e della messa in sicurezza dell’edificio, la Sp 51 è stata chiusa al traffico veicolare.