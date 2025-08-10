 / Viabilità e trasporti

Da domani a Pinerolo si parcheggia gratis sulle strisce blu

Stop al pagamento dall’11 al 23 agosto. Novità anche per gli abbonati

Se si parcheggia sulle strisce blu della città non si dovrà pagare: dall’11 al 23 agosto, inclusi, il Comune di Pinerolo ha stabilito che le soste saranno gratuite. Ma non è l’unica novità agostana che riguarda i parcheggi: per i possessori di abbonamento, per tutto il mese, sarà valido quello di luglio e non serve quindi acquistarne uno nuovo solo per agosto.

