Da domani a Pinerolo si parcheggia gratis sulle strisce blu

Se si parcheggia sulle strisce blu della città non si dovrà pagare: dall’11 al 23 agosto, inclusi, il Comune di Pinerolo ha stabilito che le soste saranno gratuite. Ma non è l’unica novità agostana che riguarda i parcheggi: per i possessori di abbonamento, per tutto il mese, sarà valido quello di luglio e non serve quindi acquistarne uno nuovo solo per agosto.