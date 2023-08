Verso la nornalità il cimitero di Rivalta: vandalizzata anche la tomba dell'ex sindaco De Ruggiero

Il cimitero di Rivalta ha riaperto al pubblico, dopo due giorni di chiusura a seguito del vile gesto di alcuni sciacalli che nella notte tra domenica e lunedì avevano vandalizzato un migliaio di tombe.

Il lavoro dei custodi Catello e Jordan, assieme a quello del personale degli uffici comunali ha permesso di rimettere a posto la situazione in molte parti del camposanto, per questo il sindaco Sergio Muro ha ringraziato coloro che si sono adoperati con grande celerità per restituire decoro ad un luogo di preghiera e raccoglimento ignobilmente deturpato.

Vandalizzata anche la tomba dell'ex sindaco

Certo, soprattutto nella parte nuova del cimitero, non mancano le tombe che hanno visto finire a terra i fiori o di quelle che hanno visto rubati gli arredi e i vasi. Sono stati tolti i vetri delle cappelle che erano state danneggiate o distrutte, ci sono ancora cose che ancora devono finire di essere risistemate, mentre una coppia di anziani ci ha fatto notare che era stata presa di mira anche la tomba dell'ex sindaco Nicola De Ruggiero: è stato portato via uno dei piccoli vasi ed anche la sciarpa del Napoli (di cui era grande titolo), che era stata messa vicina alla sua foto.

Intanto molte persone sono venute di persona per assincerarsi dal vivo sulle condizioni delle tombe dei propri cari e per portare fiori freschi, in questi giorni di grande caldo. Nei prossimi giorni l'Amministrazione comunicherà le modalità e i tempi con i quali potranno essere sostituiti gli arredi funebri danneggiati o rubati.

Proseguono le indagini dei carabinieri

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire all'identità di coloro che hanno compiuto il gesto: gli sciacalli sarebbero entrati da un cancello laterale, forzando un lucchetto, dalla visione delle immagini delle telecamere i militari dell'Arma sperano di ricavare indizi utili.

Mentre si cerca di capire se esista una matrice comune con quanto è avvenuto al cimitero Castelrosso di Chivasso, vittima di un raid vandalico nelle scorse ore.